У Тернополі на вулицях заборонили співати пісні російською

З метою створення комфортних умов взаємодії мешканців та гостей міста, підтримки вуличних виконавців і популяризації музичного мистецтва, виконавчий комітет міської ради затвердив рішення, яким визначено перелік локацій, умови та час проведення вуличних виступів у Тернополі.

Як пояснив міський голова Сергій Надал, у місті є багато місцевих та музикантів з інших регіонів, які виступають та збирають кошти на потреби Збройних сил України. Тож, аби уникнути непорозумінь, скарг від тернополян та гостей міста на шум чи гучну музику, було визначено місця, де можна використовувати звукопідсилювальну апаратуру для вокалу чи інструментів.

Серед затверджених локацій – вісім об’єктів для виступів заходяться у центральній частині міста, п’ять – у парковій зоні, ще п’ять – в інших житлових районах нашого міста.

Окрім того, передбачено, що на одній локації впродовж дня один музикант чи гурт можуть безперервно виступати не довше двох години без встановлення будь-яких сценічних конструкцій, час між виступами різних музикантів повинен тривати не менше 30 хвилин.

Ознайомитись із переліком локацій можна за посиланням.

Також звертаємо особливу увагу виконавців щодо:

необхідності дотримання вимог чинного законодавства України щодо захисту населення від впливу шуму, дотримання правил доброустрою та громадського порядку;

заборони проведення виступів у стані алкогольного сп’яніння чи під впливом наркотичних засобів, а також у дні трауру, дні пам’яті та на час проведення культурно-масових заходів;

неприпустимості публічного використання творів російською мовою, в тому числі які провокують розпал ворожнечі на національному, релігійному ґрунті чи мають нецензурний характер.

Перелік локацій, час та умови проведення виступів вуличних музикантів у місті Тернополі № з/п Місце здійснення виступу Умови проведення виступу (у межах санітарних норм допустимого рівня шуму) Рекомендовані години для проведення виступу Локація 1 1 Центральна частина міста біля пам’ятника Соломії Крушельницькій допускається використання звукопідсилювальної апаратури для вокалу та одного інструменту, акустичні виступи понеділок, середа, четвер 12.00-21.00 біля Тристороннього годинника (б-р Т. Шевченка) допускаються акустичні виступи, без використання звукопідсилювальної апаратури п’ятниця, субота, неділя 12.00-21.00 біля пам’ятника Данилові Галицькому (Майдан волі) допускається використання звукопідсилювальної апаратури для вокалу та одного інструменту, акустичні виступи понеділок-субота 12.00-21.00 неділя 15.00-22.00 допускаються акустичні виступи без використання звукопідсилювальної апаратури неділя 15.00-21.00 Сквер Чорновала, поблизу фонтану «Кульбаба» допускається використання звукопідсилювальної апаратури для вокалу та одного інструменту, акустичні виступи понеділок,середа, четвер 12.00-21.00 Сквер волонтерів пам’яті Віктора Гурняка допускаються акустичні виступи без використання звукопідсилювальної апаратури понеділок – неділя 12.00-21.00 Сквер Степана Качали допускаються акустичні виступи без використання звукопідсилювальної апаратури понеділок – неділя 15.00-20.00 Сквер Кобзаря допускаються акустичні виступи без використання звукопідсилювальної апаратури понеділок – неділя 11.00-20.00

Сквер Гуго Коллонтая допускаються акустичні виступи без використання звукопідсилювальної апаратури понеділок – неділя 12.00-20.00 Локація 2 2 Паркова зона Парк допускається здійснення всіх понеділок-неділя національного виступів з використанням 12.00-22.00 відродження музичного супроводу та звукопідсилювальної апаратури Парк «Топільче» допускається здійснення всіх понеділок-неділя виступів з використанням 12.00-22.00 музичного супроводу та звукопідсилювальної апаратури Парк допускається здійснення всіх понеділок-неділя ім. Т.Шевченка виступів з використанням 12.00-22.00 та набережна музичного супроводу та Тернопільського звукопідсилювальної ставу апаратури Парк Здоров’я допускається здійснення всіх понеділок-неділя виступів з використанням 12.00-22.00 музичного супроводу та звукопідсилювальної апаратури Старий парк допускається використання понеділок-субота звукопідсилювальної 12.00-21.00 апаратури для вокалу та неділя одного інструменту, 15.00-21.00 акустичні виступи Локація 3 3 Житлові райони міста допускається використання звукопідсилювальної апаратури для вокалу та одного інструменту, акустичні виступи понеділок – п’ятниця 12.00-21.00 субота-неділя 15.00-21.00 «Аляска» бульв. Дмитра Вишневецького «Східний» бульв. Данила Галицького допускається використання звукопідсилювальної апаратури для вокалу та одного інструменту, акустичні виступи понеділок – п’ятниця 12.00-21.00 субота-неділя 15.00-21.00

«Сонячний» Сквер Богдана Лепкого допускаються акустичні виступи без використання звукопідсилювальної апаратури понеділок – неділя 11.00-21.00 «Дружба» Сквер Миру допускається використання звукопідсилювальної апаратури для вокалу та одного інструменту, акустичні виступи понеділок – неділя 13.00-21.00 «Дружба» Сквер Юності допускаються акустичні виступи без використання звукопідсилювальної апаратури понеділок – неділя 15.00-21.00