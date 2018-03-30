За тиждень — Великдень: скільки коштує букет із вербових галузок у Тернополі

Першого квітня — Вербна або Квітнева неділя. Цього дня у храмах урочисто освячують вербові галузки. Християни вважають, що вони мають здатність впродовж року оберігати дім від стихійного лиха і хвороб.

Освячують вербу на згадку про біблійний в’їзд на віслюку Ісуса Христа до Єрусалима. Тоді, на знак шани, перед Ісусом встеляли дорогу пальмовим гіллям. Оскільки в Україні пальми не ростуть, то їх замінили на вербу. У Тернополі вербові галузки вже можна купити – на ринку та поблизу зупинок на центральних вулицях міста. Більшість продавців — пенсіонери. Перехожих закликають придбати їхній товар і нахвалюють.

Аби вийшли чудові букетики, потрібно багато зусиль і часу, каже пані Ольга, яка торгує вербою на вул. Руська, неподалік собору Різдва Христового. Жінка із села Підгайчики Зборівського району, там вербу і збирає.

Один букет жінка виконує орієнтовно за 30-40 хвилин, додаючи до вербових галузок колоски пшениці, самшит, сушені квіти. А продає їх по 30 гривень. Букети без особливих прикрас у інших продавщинь на вул. Руська – від 15 гривень, “можливий торг”.