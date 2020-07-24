Сьогодні вночі на Тернопільщині обікрали банкомат

Сьогодні, 24 липня, вночі в Кременці обікрали банкомат, що по вулиці Дубенська, приміщення піцерії та молочного магазину.

Відомо, що грабіжники в темну пору доби зламавши замок проникли через двері у приміщення, де знаходився банкомат із тильної його сторони. Прикривши двері назад, тим самим мали достатньо часу на розбирання задньої стінки банкомата, не привертаючи зайвої уваги з вулиці.

Вранці, прийшовши на роботу, працівники піцерії зіткнулися із проблемою замка, позаяк він був зламаний та заблокований. Вирішивши проблему із дверима та зайшовши всередину, були шоковані побачити зламаний банкомат. Наразі ведеться слідство. Обставини з’ясовуються.

Типовий Кременець