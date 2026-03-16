Кожне життя важливе: надзвичайники врятували кота у Копичинцях

У місті Копичинці на Чортківщині кіт майже дві доби перебував на даху двоповерхового житлового будинку, не маючи змоги самостійно спуститися. Увесь цей час він залишалася без води та їжі, а нічні температури опускалися майже до нуля градусів, тож життя тварини опинилося під реальною загрозою.

Стурбовані мешканці звернулися по допомогу до рятувальників.

На місце прибули надзвичайники 22-го державного пожежно-рятувального поста 6-го державного пожежно-рятувального загону. Встановивши висувну драбину, вони піднялися на дах будинку та обережно допомогли чотирилапому “верхолазу” спуститися на землю.

Кота передали власникам.