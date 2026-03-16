Кожне життя важливе: надзвичайники врятували кота у Копичинцях
У місті Копичинці на Чортківщині кіт майже дві доби перебував на даху двоповерхового житлового будинку, не маючи змоги самостійно спуститися. Увесь цей час він залишалася без води та їжі, а нічні температури опускалися майже до нуля градусів, тож життя тварини опинилося під реальною загрозою.
Стурбовані мешканці звернулися по допомогу до рятувальників.
На місце прибули надзвичайники 22-го державного пожежно-рятувального поста 6-го державного пожежно-рятувального загону. Встановивши висувну драбину, вони піднялися на дах будинку та обережно допомогли чотирилапому “верхолазу” спуститися на землю.
Кота передали власникам.
Для надзвичайників важливе кожне життя. Саме тому вони приходять на допомогу там, де вона потрібна — незалежно від того, кому загрожує небезпека.