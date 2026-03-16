15:35 | 16.03.2026
ШАНА ГЕРОЯМ:

ПОГЛЯД

Кожне життя важливе: надзвичайники врятували кота у Копичинцях

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

У місті Копичинці на Чортківщині кіт майже дві доби перебував на даху двоповерхового житлового будинку, не маючи змоги самостійно спуститися. Увесь цей час він залишалася без води та їжі, а нічні температури опускалися майже до нуля градусів, тож життя тварини опинилося під реальною загрозою.

Стурбовані мешканці звернулися по допомогу до рятувальників.

На місце прибули надзвичайники 22-го державного пожежно-рятувального поста 6-го державного пожежно-рятувального загону. Встановивши висувну драбину, вони піднялися на дах будинку та обережно допомогли чотирилапому “верхолазу” спуститися на землю.

🐈 Кота передали власникам.

❤️ Для надзвичайників важливе кожне життя. Саме тому вони приходять на допомогу там, де вона потрібна — незалежно від того, кому загрожує небезпека.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *