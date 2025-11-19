 Робота шкіл і дитсадків Тернополя 19 листопада: частина закладів переходить на дистанційне навчання

Більшість шкіл Тернополя сьогодні, 19 листопада, працюють у звичному очному (офлайн) форматі. Про це повідомив міський голова Сергій Надал.

Водночас кілька навчальних закладів на масиві «Сонячний» тимчасово переведені на дистанційну форму навчання. До переліку входять школи:

№ 11, 19, 20, 26, 27, 28, 29.

👶 Дитячі садки

Серед закладів дошкільної освіти станом на зараз тимчасово призупинено роботу дитсадка № 9.

Усі інші дитячі садки міста працюють у звичному режимі та приймають дітей за потребою.

Міська рада наголошує, що ситуація контрольована, а зміни у режимі роботи закладів освіти запроваджуються задля безпеки дітей та працівників.