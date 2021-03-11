Перший “підряд”: хто ремонтуватиме дорогу Стрий-Тернопіль?

На ремонт доріг Укравтодор протендерив 1,33 млрд грн, левову частку яких отримало ТОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл».

Турки розіграли підряд з «Автострадою» лише з 2% знижкою і отримають 1,12 млрд грн за ремонт дороги М-12 Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знамянка (через м. Вінницю) на ділянці км 97+428 – км 145+133. Що характерно, це стало першим в історії підрядом турків у Тернопільській області, раніше тут безроздільно правив «Техно-буд-центр», який цього разу взагалі не подався на тендер.

Незначна знижка при мінімальній конкуренції (і чи варто говорити, що кошторисні ціни на асфальт та інші будматеріали Укравтодор знову приховав від оприлюднення у «Прозорро»?) стала можлива завдяки трохи скандальній сумі обставин.

Цей тендер починався ще у 2020 році. Тож замовник згідно закону вимагав, аби учасники підтвердили свій дохід у розмірі 100% від очікуваної вартості у 2019 році – тобто у році, як передує тендеру.

Фірма «Енергетично-дорожнє будівництво» того року мала дохід 680 млн грн. Тож Тернопільська САД дала їй 24 години аби «Надати звіт про фінансові результати за 2019 рік, обсяг річного доходу (виручки) якого становить менше ніж 100 % очікуваної вартості предмета закупівлі».

Зверніть увагу – у виділеному тексті пропущено слово «НЕ». Тобто замовник зажадав, аби учасник підтвердив, що у нього було менше мільярда.

«ЕДБ» так і зробило – повідомило, що мало у 2019 році річний дохід 681 млрд грн, що «менше ніж 100 % очікуваної вартості предмета закупівлі».

Однак замовник зніс фірму за непідтвердження мільярду, і ті пішли в АМКУ. Але і тендерна колегія під керівництвом Буроменської не побачила жодних проблем у цьому кейсі. Тим більш що замовник заявив про «механічну помилку (описку)» у своїй вимозі, і антимонопольники вирішили не присікуватись до укравтодорівців.

А доводи фірми про те, що вона мала оборот у 2020 році у розмірі понад 1,3 млрд грн взагалі не були взяті до уваги, оскільки вимога щодо фінансової спроможності стосувалась саме 2019 року.

Юрій Ніколов, «Наші гроші»