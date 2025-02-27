На Тернопільщині затримали шахрая, який за гроші знімав військовозобов’язаних з обліку

У Тернопільській області викрито 37-річного чоловіка, який за винагороду у 3 000 доларів обіцяв зняти військовозобов’язаного з розшуку та надати йому військово-облікові документи.

Злочинну діяльність викрили слідчі ГУНП у Тернопільській області спільно з оперативниками військової контррозвідки, УСБУ та під процесуальним керівництвом спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.

Слідство встановило, що зловмисник займався виготовленням підроблених документів, зокрема довідок про навчання, інвалідність або догляд за недієздатними особами. Використовуючи ці фальшиві папери, зацікавлені працівники центрів комплектування (осіб яких наразі встановлюють) вносили неправдиві дані до електронного реєстру військовозобов’язаних. Це дозволяло чоловікам призовного віку уникати мобілізації та отримувати військові документи.

За свої «послуги» організатор та його спільники брали від 3 000 до 6 000 доларів. Під час оперативних заходів правоохоронці затримали 37-річного тернополянина під час чергової незаконної оборудки.

У ході обшуків у нього вилучили 11 500 доларів, мобільні телефони, комп’ютерну техніку, а також бланки та документи, що використовувалися для підробок.

Чоловіку повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 КК України (зловживання впливом). Суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою. Досудове розслідування триває, встановлюються інші причетні до злочину особи.