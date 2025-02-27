Наймолодший серед штурмовиків в бригаді “Едельвейс”: історія 23-річного військового з Теребовлянщини

Одним з таких відчайдушних Героїв України, кращим сином козацького народу є незламний і відважний солдат Павло Гнатик – молодий енергійний хлопець, якому виповнилося лише 23 роки.

Народився і виріс Павло на Тернопільщині в мальовничому старовинному селі Конопківка, що на Теребовлянщині, де й закінчив сусідню Мишковицьку ЗОШ 1-3 ступенів в 2018 році. В школі цікавився спортом та історією України. Коли хлопцю виповнилося вже 18 років він пішов служити на контрактну службу в ЗСУ, після чого був переведений на строкову службу – період строкової служби закінчився в травні 2024 року тривала повноцінна агресія, повномасштабна фаза російсько – української війни.

Павло враховуючи вік, міг не воювати, адже закінчилася його строкова служба, але він не зміг спокійно сидіти в дома і спостерігати як хижий підступний московський ворог нищить його земляків, але він вирішив інакше. Хлопця завжди цікавила історія і культура українського народу, що виховало його патріотом і захисником.

“Павло зрозумів, що московський ворог не залишить в спокою не тільки східні землі але і прийде на Тернопільщину, якщо його не буде зупинено на Сході України, тому молодий юнак зібрав речі і добровольцем по мобілізації пішов на фронт поповнивши ряди таких же як і він небайдужим в Збройних Силах України. Він вирішив щосили боротися з московським ворогом до останнього, тобто до перемоги України”, – повідомив Петро Ус, заступник командира.

На даний час Павло проходить службу в 3-ій гірсько-штурмовій роті 108-го окремого гірсько-штурмового батальйону 10-ї гірськоштурмової бригади “Едельвейс”.

“Молодий солдат Павло Гнатик є енергійним лідером колективу та прикладом серед бійців, а нещодавно був відзначений пам’ятним значком командира 108 ОГШБ — варто зазначити, що саме таких людей перемогти неможливо”, – пишуть побратими воїна.

Інф. Група комунікацій Тернопільського ОТЦК та СП