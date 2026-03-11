На Тернопільщині жінка з ймовірно підробленим посвідченням виїхала на зустрічну смугу та влаштувала ДТП

Про дорожньо-транспортну пригоду з потерпілими на спецлінію поліції надійшло повідомлення 10 березня близько 14:00. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група Тернопільського райуправління поліції.



У ході перевірки стало відомо, що мешканка Великогаївської громади 1968 року народження, керуючи автомобілем Renault Kangoo та здійснюючи маневр повороту ліворуч, виїхала на смугу зустрічного руху та допустила зіткнення з автомобілем Volkswagen Tiguan.



50-річного водія позашляховика, жителя Чернігова, із тілесними ушкодженнями бригада екстреної медичної допомоги доправила до лікарні. Потерпілому надали меддопомогу без госпіталізації.



Водії попередньо тверезі, але у них взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Причини ДТП встановлюються.



Під час перевірки документів інспектори патрульної поліції встановили, що посвідчення, яке пред’явила кермувальниця, з ознаками підробки. Його дізнавачі Тернопільського райуправління поліції у жінки вилучили та направили на експертизу. За даним фактом слідчі відкрили провадження за частиною 3 статті 358 (підроблення чи використання підроблених документів) Кримінального кодексу України.







