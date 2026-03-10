Wonder Jazz Studio» з Тернополя в ТОП-3 міжнародного чемпіонату – Україна гордиться!

Танцювальний колектив «Wonder Jazz Studio» з Тернополя успішно представив Україну на чемпіонаті «International Dance Open» у Молдові. Команда здобула призові місця у категоріях «Jazz», «Show Dance» та «Contemporary Dance», отримавши 6 золотих, 2 срібні та 1 бронзову нагороду.

Один із групових номерів колективу потрапив до ТОП-20 виступів чемпіонату та отримав право виступати у фінальній частині змагань. За підсумками конкурсу «Wonder Jazz Studio» увійшов до трієчки найкращих колективів, а студія отримала запрошення представляти Україну на чемпіонаті світу в Хорватії.

Керівниця студії — Марія Голод. Учасниці колективу: Анастасія Івашина, Марія Топільницька, Віолетта Шкарупа, Вікторія Осадчук, Альбіна Гнатів, Соломія Стельмах, Дарина Назарова, Марта Равлів, Катерина Чупровська, Аліна Жигайло, Антоніна Заблоцька, Мілана Гордійчук та Настя Ліщенко.

Колектив продемонстрував високий рівень майстерності та артистизму, прославивши Тернопіль та Україну на міжнародній арені.