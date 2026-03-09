Трагедія в лісі на Тернопільщині: 33-річний чоловік загинув від вибуху

На Чортківщині правоохоронці розслідують обставини трагічної загибелі чоловіка, який підірвався на предметі, ймовірно, часів Другої світової війни. Трагедія сталася у лісовому масиві поблизу села Устечко.

За попередніми даними, 33-річний місцевий житель разом із двома знайомими періодично відвідував ліс із металошукачем у пошуках металевих предметів. Відомо, що на цій території під час Другої світової війни відбувалися бойові дії.

Під час одного з таких пошуків чоловік виявив у землі предмет, схожий на боєприпас. Після того як він викопав знахідку, почав очищати її від землі. За словами очевидців, чоловік ударив предметом об дерево, після чого пролунав потужний вибух.

Унаслідок детонації потерпілий отримав тяжкі травми. Друзі намагалися зупинити кровотечу та одразу викликали швидку допомогу, однак чоловік помер ще до приїзду медиків.

На місці події працювали слідчо-оперативна група Заліщицького відділення поліції та вибухотехнічна служба. Під час огляду території правоохоронці виявили чотири предмети, схожі на гільзи патронів часів Другої світової війни, а також фрагменти уламків невідомого вибухового предмета. Усі знахідки вилучили та направили на експертне дослідження.

За попередніми висновками вибухотехніків, предмет, що здетонував, може належати до боєприпасів часів минулих воєн. Остаточні висновки нададуть експерти.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України з поміткою «нещасний випадок». Тривають слідчі дії.

Поліцейські вкотре нагадують: боєприпаси та вибухонебезпечні предмети, навіть часів минулих воєн, становлять смертельну небезпеку. У разі їх виявлення не можна торкатися, переносити чи намагатися очистити знахідку. Про такі предмети слід негайно повідомляти правоохоронців за номером 102 та відійти на безпечну відстань.