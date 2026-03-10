У Тернополі відзнаку «Почесний донор України» отримав Богдан Бартош

У Тернопільському обласному центрі служби крові відзначили місцевого донора Богдана Бартоша, якому вручили державну нагороду «Почесний донор України». Відзнаку він отримав після понад 40 донацій крові.

Історія донорства Богдана розпочалася у 2014 році, коли йому виповнилося 18 років. Тоді, ще будучи студентом, він уперше здав кров, прагнучи допомогти у складний для країни час. Згодом донорство стало для нього не просто доброю справою, а важливою частиною життя.

Окрім регулярної здачі крові, Богдан Бартош тривалий час був активним учасником і лідером спільноти DonorUA у Тернополі. Він організовував донорські акції та популяризував культуру донорства, заохочуючи інших долучатися до цієї ініціативи.

За словами донора, кожна донація — це можливість врятувати чиєсь життя.

«Оглядаючись назад, я ставлю собі багато запитань: чи достатньо я зробив, чи вартував цей шлях зусиль? Сьогодні я точно знаю: життя триває, і кожна крапля крові — це чиєсь врятоване “завтра”. Дякую всім, хто був поруч на цьому шляху», — поділився Богдан Бартош.

У центрі служби крові зазначають, що приклад таких людей допомагає розвивати донорський рух та надихає інших ставати донорами.