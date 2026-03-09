У Тернополі розвивають фігурне катання: у місті вже два роки працює спеціалізований клуб

У Тернополі продовжують розвивати фігурне катання. Місцевий осередок Національний олімпійський комітет України у Тернопільській області відвідав тренування клубу «Двіж Team», який навчає дітей та дорослих цьому видовищному виду спорту.

Заняття проходять на ковзанці у ТРЦ «Подоляни». Клуб працює у місті вже два роки. За словами тренерки Вікторії Ползикіної, зараз тут займаються близько 25 учнів.

Коли найкраще починати

Тренерка зазначає, що почати займатися фігурним катанням можна у будь-якому віці. Водночас для зміцнення здоров’я та досягнення високих результатів дітям бажано ставати на ковзани у 3–4 роки.

Зазвичай діти починають впевнено триматися на льоду вже через 2–3 місяці занять. Результат залежить від здібностей дитини та кількості тренувань на тиждень.

Що потрібно для успіху

За словами тренерки, важливими для фігуристів є:

дисципліна;

спортивний характер і прагнення до перемоги;

терпіння та витривалість;

регулярні тренування.

Які перспективи у Тернополі

Водночас розвиток фігурного катання у місті стримує відсутність спеціальної льодової арени.

«На жаль, інтерес не зростає, оскільки в Тернополі немає спеціальних тренувальних баз. Для розвитку спорту необхідна олімпійська льодова площадка розміром 30×60 метрів, яка не буде розташована у торгових чи розважальних центрах», – зазначає Вікторія Ползикіна.

Під час візиту представники олімпійського комітету поспостерігали за тренуванням юних спортсменок. Серед них — як новачки, які лише вчаться триматися на льоду, так і ті, хто вже готується до виступів на змаганнях.