Ангелом додому повертається молодий захисник Микола Максим з Тернопільщини

Невимовний біль…

Сьогодні, 9 березня, у Драганівку знову прибуде траурний кортеж, повідомляють у Підгороднянськаій громаді.

Востаннє додому повертається Максим Микола Іванович, 16.12.1991 року народження, який помер 2 березня в населеному пункті Мар’янівка Дніпропетровської області під час виконання військового обов’язку.

Прибуття кортежу в громаду очікуємо об 11:15. Живий коридор вшанування Героя починаємо формувати з 11:00 від нижньої зупинки в селі Підгороднє, відтак через Почапинці до церкви Св. Онуфрія. Звідти кортеж вирушить на Драганівку. На в’їзді в село (біля знаку) буде сформовано колону, яка супроводжуватиме Героя додому на вулицю Токову. Дорогою зупиняємося біля костелу Матері Божої Сніжної та церкви Пресвятої Трійці.

Просимо мешканців громади віддати шану нашому Захиснику.