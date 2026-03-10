Архіви, мистецтво і пам’ять: у Тернополі презентували виставку про переслідування УГКЦ

10 березня у Тернопільському обласному краєзнавчому музеї відбулося відкриття виставки «Львівський псевдособор 1946 року: історичні віхи та сучасні осмислення». Захід приурочили до 80-ї річниці подій, пов’язаних із насильницькою ліквідацією Української греко-католицької церкви радянським тоталітарним режимом.

У відкритті виставки взяли участь архиєпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський Теодор Мартинюк, архиєпископ-емерит Василій Семенюк, єпископ-помічник Володимир Фірман, духовенство, представники влади, історики, краєзнавці та громадськість.

Під час виступу митрополит Теодор наголосив на історичному значенні подій березня 1946 року для Церкви і українського народу. За його словами, переслідування та тортури радянського режиму не змогли знищити Церкву, а навпаки — зміцнили її, сформувавши покоління мучеників і сповідників віри.

Архиєпископ зазначив, що Львівський псевдособор 1946 року був спробою радянської влади продемонструвати перемогу над Церквою, однак фактично став початком духовного свідчення підпільної Церкви.

Також владика провів паралелі між історичними подіями та сучасністю, зауваживши, що ідеологічні цілі російської агресії сьогодні мають подібний характер до політики радянського режиму середини ХХ століття — знищення української державності, культури та церковного життя.

Окрему увагу під час виставки приділили постатям сповідників віри, зокрема єпископу підпільної Церкви Михайлу Сабризі. В експозиції представлені його художні роботи, створені під час підпільного служіння. Частину замальовок владика виконував під час вимушених переїздів та перебування на вокзалах, що допомагало йому не привертати уваги радянських спецслужб.

Експозиція також містить архівні матеріали, зокрема документи з архівів Служби безпеки України, які свідчать про переслідування духовенства та мирян УГКЦ у радянський період.

Під час заходу згадали й про філателістичний проєкт, присвячений річниці псевдособору. У Соборі Святого Юра у Львові та в Тернополі відбулося спецпогашення поштової марки й конверта із зображенням страждаючого Христа, створеним на основі ікони митрополита Андрея Шептицького, яку він написав під час російського ув’язнення у 1914 році.

У межах відкриття виставки виступили організатори, представники влади та історики, які наголосили на важливості збереження історичної пам’яті. Духовні твори виконали семінаристи Тернопільської духовної семінарії.

Після офіційної частини учасники заходу оглянули експозицію, присвячену мученикам і сповідникам віри та історії підпільного життя Української греко-католицької церкви.