Загинув як справжній Офіцер, рятуючи побратимів, – Тернопільщина втратила захисника Романа Паламара
5 березня 2026 року в бою на Вовчанському напрямку загинув захисник України, уродженець Збаража полковник Паламар Роман Ігорович, 05.06.1985 р.н. Повідомляє міський голова Роман Полікровський.
🇺🇦💔Роман присвятив життя службі в прикордонних військах і загинув як справжній Офіцер, рятуючи своїх побратимів.
🙏 Прощання та чин похорону відбудуться:
✝️🇺🇦12 березня 2026 року у четвер
🕙 о 10:00 год
✝️🇺🇦 у Свято-Георгієвському храмі м. Хмельницького, за адресою вул. Князя Святослава Хороброго.
🙏🇺🇦😢Схиляємо низько голови у скорботі. Вічна пам’ять та слава нашому Герою захиснику! 🇺🇦