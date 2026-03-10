Загинув як справжній Офіцер, рятуючи побратимів, – Тернопільщина втратила захисника Романа Паламара

5 березня 2026 року в бою на Вовчанському напрямку загинув захисник України, уродженець Збаража полковник Паламар Роман Ігорович, 05.06.1985 р.н. Повідомляє міський голова Роман Полікровський.



🇺🇦💔Роман присвятив життя службі в прикордонних військах і загинув як справжній Офіцер, рятуючи своїх побратимів.



🙏 Прощання та чин похорону відбудуться:

✝️🇺🇦12 березня 2026 року у четвер

🕙 о 10:00 год

✝️🇺🇦 у Свято-Георгієвському храмі м. Хмельницького, за адресою вул. Князя Святослава Хороброго.



🙏🇺🇦😢Схиляємо низько голови у скорботі. Вічна пам’ять та слава нашому Герою захиснику! 🇺🇦

