У Чортківському районі незаконно облаштували пірс і вирубали десятки дерев

9 березня під час рибоохоронних заходів державні інспектори Тернопільського рибоохоронного патруля спільно з працівниками сектору водної поліції Тернопільського районного управління поліції виявили порушення природоохоронного законодавства.

Інцидент стався у селі Кокошинці Гримайлівської громади Чортківського району. На річці загальнодержавного значення Збруч було незаконно змонтовано пірс (пристань) розміром 6 на 10 метрів.

Крім того, у прибережній смузі річки зафіксували незаконну вирубку 91 дерева.

На місце події інспектори викликали слідчо-оперативну групу відділення поліції №3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції, представників Державної екологічної інспекції у Тернопільській області та голову Гримайлівської громади.

Факт порушення задокументовано. Наразі вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження та притягнення винних осіб до відповідальності.