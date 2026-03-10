Нікита Попінко та Віталій Басара здобули медалі на чемпіонаті України з плавання

У місті Бровари відбувся Зимовий чемпіонат України з плавання серед юніорів та юнаків. У змаганнях взяли участь близько 400 спортсменів з різних регіонів України.

Успішно виступили вихованці КДЮСШ №1. Нікита Попінко двічі піднімався на п’єдестал пошани. На дистанції 50 метрів брасом серед юнаків він продемонстрував найкращий результат і здобув золоту медаль. Завдяки цьому виступу спортсмен також посів третє місце у віковій категорії юніорів, виборовши бронзову нагороду чемпіонату.

Тренує спортсмена тренерка-викладачка КДЮСШ №1 Мар’яна Михальчишин.

Високий результат на змаганнях показав і ще один вихованець школи — Віталій Басара. На дистанції 50 метрів на спині серед юніорів він посів третє місце та здобув бронзову медаль чемпіонату. Підготувала спортсмена тренерка-викладачка КДЮСШ №1 Катерина Антонишин.

Спортсменів та їхніх наставників вітають із гідним виступом і бажають подальших успіхів та нових перемог на всеукраїнських і міжнародних змаганнях.