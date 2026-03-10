У Тернополі під вантажний потяг потрапила неповнолітня дівчина

У Тернополі на території залізничної станції вантажний потяг травмував неповнолітню дівчину. Обставини події з’ясовують слідчі.

Повідомлення про інцидент надійшло на лінію 102 9 березня о 20:58 від чергового залізничної станції. Він повідомив, що на Привокзальному майдані вантажний потяг травмував невідому особу.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановили, що близько 20:50 вантажний потяг сполученням «Тернопіль – Вигнанка», у складі спареного локомотива та 26 вагонів загальною вагою понад 2000 тонн, рухаючись у напрямку головного вокзалу, здійснив наїзд на дівчину.

Потерпілою виявилася жителька одного із сіл Тернопільського району 2008 року народження. Неповнолітня отримала численні тілесні ушкодження. Її госпіталізували до медичного закладу.

Поліцейські встановлюють усі обставини події. Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч. 2 ст. 276 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту, якщо це спричинило потерпілому тілесні ушкодження.

Правоохоронці нагадують, що перебування на залізничних коліях та поблизу потяга, який рухається, становить підвищену небезпеку. Переходити колії слід лише у спеціально визначених місцях.