У Підволочиську зупинили водія без прав у стані наркотичного сп’яніння
На Тернопільщині патрульні зупинили водія, який керував автомобілем, будучи позбавленим права керування та перебуваючи у стані наркотичного сп’яніння.
Інцидент стався минулих вихідних під час комендантської години на дорожній станції патрульної поліції у селищі Підволочиськ. Патрульні зупинили автомобіль Skoda для перевірки.
Під час спілкування з 33-річним водієм інспектори помітили у нього ознаки наркотичного сп’яніння. Чоловік погодився пройти огляд у медичному закладі, де лікар-нарколог підтвердив факт сп’яніння.
Також під час перевірки документів поліцейські встановили, що водій уже був позбавлений права керування транспортними засобами на п’ять років.
На порушника склали адміністративні матеріали:
-
постанову за ч. 4 ст. 126 КУпАП (керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування);
-
протокол за ч. 1 ст. 130 КУпАП (керування транспортним засобом у стані сп’яніння).
Чоловіка відсторонили від керування транспортним засобом.