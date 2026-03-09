У Підволочиську зупинили водія без прав у стані наркотичного сп’яніння

На Тернопільщині патрульні зупинили водія, який керував автомобілем, будучи позбавленим права керування та перебуваючи у стані наркотичного сп’яніння.

Інцидент стався минулих вихідних під час комендантської години на дорожній станції патрульної поліції у селищі Підволочиськ. Патрульні зупинили автомобіль Skoda для перевірки.

Під час спілкування з 33-річним водієм інспектори помітили у нього ознаки наркотичного сп’яніння. Чоловік погодився пройти огляд у медичному закладі, де лікар-нарколог підтвердив факт сп’яніння.

Також під час перевірки документів поліцейські встановили, що водій уже був позбавлений права керування транспортними засобами на п’ять років.

На порушника склали адміністративні матеріали:

постанову за ч. 4 ст. 126 КУпАП (керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування);

протокол за ч. 1 ст. 130 КУпАП (керування транспортним засобом у стані сп’яніння).

Чоловіка відсторонили від керування транспортним засобом.