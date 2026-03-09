П’ятеро дітей залишилися сиротами: на Тернопільщині чоловік до смерті затовк дружину

Бучацький районний суд виніс вирок жителю одного із сіл Бучацької громади Чортківського району, якого обвинувачували у спричиненні тяжких тілесних ушкоджень, що призвели до смерті дружини.

Як повідомили у Тернопільській обласній прокуратурі, прокурори Бучацької окружної прокуратури підтримали публічне обвинувачення у цій справі. Суд визнав 35-річного чоловіка винним за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України.

У суді довели, що 19 липня 2025 року між подружжям виникла сварка. Під час конфлікту чоловік кілька разів вдарив дружину руками по обличчю та ногами в живіт.

За висновком експертизи, отримані тілесні ушкодження спричинили закриту травму живота з ушкодженням печінки. Від цих травм жінка померла.

У родині залишилися п’ятеро малолітніх дітей.

Під час судового розгляду обвинувачений визнав свою вину та щиро розкаявся. Також він зобов’язався виплатити дітям загиблої 6 мільйонів гривень моральної шкоди та 500 тисяч гривень батькові померлої, який є потерпілим у справі.

Суд призначив чоловікові покарання у вигляді 8 років позбавлення волі.

Наразі вирок ще не набрав законної сили.