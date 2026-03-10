Ще одна втрата на Тернопільщині, – загинув молодий захисник Юрій Качур

Ще одна страшна звістка прийшла на Вишнівеччині, повідомляють у громаді.



У боротьбі за Україну загинув наш земляк, мешканець селища Вишнівець, водій-електрик 2 взводу засобів виводу та евакуації військової частини А****, старший солдат Качур Юрій Дмитрович, 02 травня 1987 року народження.



Вірний військовій присязі на вірність Українському народові, мужньо виконуючи свій військовий обов’язок, 7 березня 2026 року Юрій загинув у Вовчанському районі Харківської області під час виконання бойового завдання, отримавши поранення, несумісні з життям.



Ще одна родина втратила найдорожчу людину.

Ще один Захисник віддав своє життя за Україну, її свободу та незалежність.

Висловлюємо щирі співчуття дружині, синові, батькам, усім рідним та близьким, побратимам загиблого воїна. Розділяємо ваш біль і сум у цей важкий час.



Вічна пам’ять і шана Захиснику України.

Герої не вмирають.

Поділіться:









