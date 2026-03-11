Безлад і сморід у центрі Чорткова: жінка влаштувала смітник під вікнами можуть оштрафувати

У центральній частині Чорткова муніципальні інспектори виявили порушення Правил благоустрою громади. Інцидент стався на вулиці Ринок під час планового обстеження території.

Як повідомили в муніципальній інспекції, одна з мешканок будинку складувала сміття просто під своєю квартирою. Біля будівлі накопичилися пакети з відходами, коробки, пластик та інший непотріб. Через це на місці утворився безлад і з’явився неприємний запах, що створювало антисанітарні умови в самому центрі міста.

За результатами перевірки інспектори склали протокол про адміністративне правопорушення за статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення — порушення правил благоустрою населених пунктів.

Остаточне рішення щодо покарання ухвалюватиме адміністративна комісія при Чортківській міській раді. Розмір штрафу може становити від 340 до 1360 гривень.