Під час виконання бойового завдання загинув молодий захисник Юрій Швець з Тернопільщини

09 та 10 березня у Вишнівецькій громаді оголошено ДНЯМИ ЖАЛОБИ, повідомляють на сторінці громади. Численна родина села Залісці та уся громада зустрічатиме Юрія Швеця, Героя, що повертається додому на щиті.

Швець Юрій Васильович народився 30 травня 1993 року на Волині. Згодом разом із родиною переїхав до Запорізької області, у село Любимівка. Саме там він пішов до першого класу та здобув середню освіту.

З великою радістю Юрій навідувався у село Залісці, звідки родом його батьки, спочатку до бабусі, потім – до рідної тітки. Тут безтурботно проводив канікули та юнацькі вечори з друзями.

Після закінчення школи, у 2010 році, вступив до Запорізького професійного ліцею транспорту, де здобув професію слюсаря з ремонту автомобілів та водія транспортних засобів.

У 2012 році був призваний на строкову військову службу до лав Збройних Сил України. За час служби в автомобільному взводі на посаді водія, Юрій проявив себе як дисциплінований, відповідальний та надійний військовослужбовець.

У 2014 році, коли Україна зіткнулася з російською агресією на сході, Юрій добровільно став на захист Батьківщини та брав участь у бойових діях на Донбасі.

Після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році Юрій знову без вагань пішов захищати рідну землю, керуючись словами: «Хто, як не я?».

Старший солдат Юрій Швець був водієм-електриком взводу ударних безпілотних авіаційних комплексів.

Навіть у найскладніших ситуаціях воїн залишався сильним духом та зберігав почуття гумору, був сміливим, товариським, добрим та чуйним.

Три роки назад у Юрія народилася донечка, яку він обожнював, у лютому ще зміг приїхати до неї на День народження.

03 березня 2026 року, під час виконання бойового завдання на Куп’янському напрямку, внаслідок влучання ворожого FPV-дрону в автомобіль, у якому перебували військові, Юрій отримав важке поранення. Його було евакуйовано до стабілізаційного пункту, де медики надали першу допомогу, після чого доправили до військового шпиталю у місті Харків. Попри всі зусилля лікарів врятувати життя не вдалося – серце мужнього воїна зупинилося 03 березня.

10 березня, о 12 годині, супроводжуємо нашого Героя з дому до місцевої церкви, де відбудеться чин похорону.

Розділяємо біль втрати з родиною, висловлюємо щирі співчуття матері, донечці, сестрі, друзям дитинства та юності, усім, хто знав Юрія Швеця. Вічна слава та світла пам’ять Герою!