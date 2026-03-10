На Тернопільщині незаконно переоформили земельну ділянку зниклого бійця ЗСУ

Прокурори Бережанської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо жительки Зборівщини, яку підозрюють у незаконному внесенні змін до державного реєстру.

За даними слідства, державна реєстраторка однієї із селищних рад Тернопільського району незаконно перереєструвала право власності на земельну ділянку, що належала військовослужбовцю Збройних сил України, який зник безвісти під час служби.

У результаті таких дій новою власницею ділянки стала жителька Рівненської області.

Підставою для реєстрації обвинувачена вказала рішення районного суду від 15 червня 2022 року. Втім, згідно з даними Єдиного державного реєстру судових рішень, це рішення стосувалося продовження адміністративного нагляду та не мало жодного відношення до спору щодо права власності на землю.

У прокуратурі зазначають, що через несанкціоноване втручання у Державний реєстр речових прав на нерухоме майно майнових збитків зазнала колишня дружина військовослужбовця.

Досудове розслідування здійснювали слідчі відділення поліції №2 (м. Зборів) Тернопільського районного управління поліції.