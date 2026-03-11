13:00 | 11.03.2026
На Тернопільщині мертвою знайшли жінку, яка зникла ще у січні

Поліцейські затримали жителя Чортківського району, якого підозрюють у смертельному побитті односельчанки. За скоєне йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

До співробітників Чортківського районного управління поліції надійшло повідомлення про те, що в одному із сіл району в закинутому господарстві виявили тіло жінки зі слідами насильницької смерті. На місце події виїжджали слідчо-оперативна група та інші профільні служби.

Правоохоронці встановили, що загибла — 55-річна місцева жителька, яка з січня цього року вважалася безвісти зниклою.

За результатами судово-медичної експертизи з’ясувалося, що смерть жінки настала внаслідок черепно-мозкової травми.

У ході оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили особу, причетну до злочину. Ним виявився 43-річний односельчанин загиблої.

За попередніми даними, між ними виник конфлікт, під час якого чоловік завдав жінці численних ударів по тулубу та голові. Після цього він сховав тіло в закинутому господарстві.

Слідчі поліції під процесуальним керівництвом Чортківської окружної прокуратури повідомили чоловікові про підозру за частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України — умисне завдання тяжких тілесних ушкоджень, що призвели до смерті.

Фігуранта затримали відповідно до статті 615 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Досудове розслідування триває.

