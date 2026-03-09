Суд зобов’язав фірми експрокурора повернути громаді землю біля «Зеленбуду» в Тернополі

Господарський суд Тернопільської області зобов’язав три підприємства повернути у власність громади земельну ділянку на проспекті Степана Бандери, 83 у Тернополі. Йдеться про територію площею 0,45 га на Східному масиві, де раніше розміщувалися теплиці ТДВ «Зелене господарство».

Як йдеться у рішенні суду від 18 лютого, у 2023 році Тернопільська міська рада затвердила проєкт землеустрою та передала ділянку в оренду для будівництва багатоквартирного житлового будинку. Згодом було укладено додаткову угоду, за якою до користування землею долучилися три компанії – ТОВ «АРКТУР+», ТОВ «Трініті-Асіст» та ТОВ «Трінітрон Плюс».

Позов до суду подала прокуратура Тернопільської області. У прокуратурі зазначили, що земельну ділянку передали в оренду на позаконкурентних засадах. Крім того, підприємства придбали лише частку майна ТДВ «Зелене господарство», а не окремий об’єкт нерухомості, що стало підставою для укладення договору оренди від 14 березня 2023 року та додаткової угоди від 19 квітня 2023 року.

На думку прокурора, ці документи не відповідають законодавству, порушують права власника землі та мають бути визнані недійсними. Також прокуратура просила суд скасувати державну реєстрацію земельної ділянки.

Під час розгляду справи представник Тернопільської міської ради заперечив проти позову. Він пояснив, що на момент передачі ділянки в оренду будівельна фірма була власником об’єктів нерухомості, розташованих на цій території, тому продаж землі на аукціоні не був обов’язковим. За його словами, ділянку сформували шляхом поділу більшої території, яка раніше перебувала в оренді ТДВ «Зелене господарство», а також змінили її цільове призначення – із землі для комунального обслуговування на землю для будівництва багатоквартирного будинку.

Втім суд частково задовольнив позов прокуратури. Суддя визнав незаконним та скасував рішення сесії Тернопільської міської ради, а також визнав недійсними договір оренди та додаткові угоди щодо ділянки площею 0,4521 га.

Крім цього, суд зобов’язав ТОВ «АРКТУР+», ТОВ «Трініті-Асіст» та ТОВ «Трінітрон Плюс» повернути земельну ділянку у власність Тернопільської міської громади та скасував її державну реєстрацію у Державному земельному кадастрі.

За даними видання «20 хвилин», ще у 2023 році прокурори просили суд накласти арешт на цю ділянку. Суд задовольнив це клопотання, і земля досі перебуває під арештом.

За інформацією YouControl, компанії «АРКТУР+» та «Трініті-Асіст» зареєстровані у Черкасах і належать Геннадію та Олені Мовчан. Геннадій Мовчан раніше очолював прокуратуру Тернопільської області – на цю посаду його призначили у 2012 році. Після Революції Гідності у 2014 році він звільнився з органів прокуратури. Компанія «Трінітрон Плюс» також зареєстрована у Черкаській області, її власником є Максим Кончин.

Рішення суду може бути оскаржене в апеляційному порядку протягом 20 днів.

Джерело: ZAXID.NET