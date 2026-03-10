У Тернополі відкрили виставку рідкісних видань «Шевченкіани» з Канади

9 березня у Музеї національно-визвольної боротьби Тернопільщини відкрили виставку «Шевченкіана: рідкісні видання з бібліотечних фондів Українського Національного об’єднання – філія Торонто», приурочену до 212-ї річниці від дня народження Тараса Шевченка.

Експозиція презентує унікальні видання з бібліотеки Українського Національного об’єднання (філія Торонто), які нещодавно поповнили фонди музею. Особливе місце серед них займають твори Шевченка та дослідження його творчості — близько 200 книг, які протягом десятиліть збиралися та видавалися українською діаспорою. Для емігрантів ці видання були не лише літературною спадщиною, а й духовною опорою та символом збереження національної ідентичності.

У межах виставки представлені рідкісні та цінні друки, серед яких:

чотиритомне видання «Кобзаря» видавничої спілки «Тризуб» (Вінніпег, 1952 р.),

поема «Гайдамаки» (Едмонтон, 1954 р.),

«Кобзар. Ювілейне видання 1860–1960» (Нью-Йорк, 1960 р.),

«Кобзар. Народне видання» (Катеринослав–Лейпціг, 1921 р.),

збірка «На вічну пам’ять Тарасові Шевченкови» (Золочів, 1910 р.),

дослідження Р. Задніпрянського «Чи Шевченко був “малоросом”» (1946 р.) та інші видання.

Під час відкриття директор музею Євген Філь ознайомив гостей із представленою експозицією та наголосив на важливості збереження і популяризації шевченківської спадщини, яка є важливою складовою формування української національної свідомості.

Відкриття виставки відвідав начальник Тернопільської обласної військової адміністрації Тарас Пастух. У своєму виступі він зазначив, що постать Шевченка має особливе значення для українського визвольного руху.

За словами керівника ОВА, символічно, що вшанування Кобзаря відбувається саме у стінах музею, присвяченого національно-визвольній боротьбі українського народу, адже Шевченко надихав покоління борців за свободу України.

Також захід відвідали директорка департаменту культури та туризму Тернопільської ОВА Світлана Байталюк, керівник КУ ТОР «Ветеранський простір» Дмитро Харчук, представники громадськості, працівники культури та поціновувачі української історії і літератури.

Експозицію можна оглянути у Музеї національно-визвольної боротьби Тернопільщини за адресою: м. Тернопіль, вул. Медова, 5.