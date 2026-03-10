На Тернопільщині за добу сталося дві пожежі: рятувальники врятували споруди від вогню

Протягом минулої доби підрозділи ДСНС Тернопільської області двічі виїжджали на ліквідацію пожеж. Завдяки оперативним діям рятувальників вдалося вберегти від знищення вогнем дві споруди.

Перше повідомлення надійшло о 17:46 — у місті Монастириська Чортківського району загорілася суха трава на площі близько 20 квадратних метрів. Вогнеборці швидко ліквідували пожежу та не допустили поширення полум’я на розташовану поруч будівлю.

Того ж вечора, о 20:48, виникла пожежа у житловому будинку в селі Старий Тараж Кременецького району. Вогонь охопив площу близько 60 квадратних метрів. У результаті займання знищено покриття, перекриття будинку та речі домашнього вжитку.

Рятувальникам вдалося приборкати полум’я та врятувати від знищення сусідню господарську споруду.

Наразі причини виникнення пожеж і розмір матеріальних збитків встановлюються.

У ДСНС нагадують жителям області про необхідність дотримання правил пожежної безпеки у побуті. Зокрема, не перевантажувати електромережу, стежити за справністю печей, димоходів та обігрівачів, не залишати відкритий вогонь без нагляду та ніколи не палити у ліжку.

У разі виникнення надзвичайної ситуації необхідно негайно телефонувати за номером 101.