На Кременеччині водій напідпитку вчинив ДТП на кладовищі

На Кременеччині сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої було пошкоджено паркан та дві могили на території кладовища.

Як повідомили правоохоронці, виклик надійшов до поліції у село Сапанів. Місцеві жителі повідомили, що невідомий чоловік, керуючи автомобілем Opel, не впорався з керуванням та в’їхав у паркан, а також пошкодив дві могили.

На місце події виїхала група реагування патрульної поліції Кременецького районного відділу поліції. Правоохоронці встановили, що до аварії причетний 25-річний житель Рівненської області.

Під час перевірки з’ясувалося, що водій перебував за кермом у стані алкогольного сп’яніння.

На порушника поліцейські склали два адміністративні протоколи: за вчинення ДТП (ст. 124 КУпАП) та за керування транспортним засобом у стані сп’яніння (ст. 130 КУпАП).