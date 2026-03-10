Дев’ятикласниця на Тернопільщині потрапила до лікарні з важким алкогольним отруєнням

У місті Борщів Чортківського району до лікарні госпіталізували 15-річну школярку з ознаками сильного алкогольного сп’яніння.

Нещасний випадок стався 7 березня близько 19:00. До Борщівської міської лікарні доставили місцеву жительку, ученицю 9 класу, яка перебувала у стані сильного сп’яніння.

Медики після огляду встановили, що у дівчини алкогольне отруєння важкого ступеня. Їй надали необхідну медичну допомогу.

Обставини події з’ясовуються.