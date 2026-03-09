Майже чверть мільярда гривень: як відшкодовується ПДВ платникам Тернопільщини

Упродовж січня-лютого цього року 114 суб’єктів господарювання області заявили до бюджетного відшкодування податок на додану вартість на загальну суму 267 млн гривень.

Станом на 1 березня, з урахуванням перехідних залишків попередніх періодів, відшкодування ПДВ уже отримали 119 платників податків області. Загальна сума коштів, перерахованих їм із Державного бюджету на розрахункові рахунки, становить 248 млн гривень.

Податкова служба області продовжує забезпечувати контроль за правомірністю заявлених до відшкодування сум. За результатами проведених перевірок у 2026 році упереджено неправомірно заявлене бюджетне відшкодування ПДВ на суму 720 тис. гривень.

Водночас процес відшкодування ПДВ триває відповідно до процедур, визначених Податковим кодексом України. Станом на 1 березня 2026 року загальний залишок заявленого, але ще не відшкодованого на розрахункові рахунки податку становить 170 млн гривень. Із цієї суми:

– 154 млн грн перебувають на стадії перевірок та проходять процедуру бюджетного відшкодування відповідно до вимог податкового законодавства;

– 16 млн грн – на стадії адміністративного та судового оскарження.

Система бюджетного відшкодування ПДВ залишається важливим інструментом підтримки бізнесу, адже дозволяє підприємствам своєчасно повертати обігові кошти та сприяє стабільності їх фінансової діяльності. Водночас податкова служба продовжує забезпечувати баланс між оперативністю відшкодування та контролем за правомірністю заявлених сум, що є запорукою прозорості та ефективності цього процесу.