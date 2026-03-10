ДП подорожчало до 82 грн/л: актуальні ціни на популярних АЗС
У більшості мереж автозаправних станцій України продовжує зростати вартість дизельного палива.
OKKO та WOG (9 березня)
-
Звичайне ДП: 75,99 грн/л (+2 грн)
-
Преміальне ДП: 78,99 грн/л (+2 грн)
Ціни на бензини та автогаз залишилися без змін.
Ukrnafta (понеділок, 9 березня)
-
Звичайне ДП: 69,99 грн/л (+1 грн)
-
Преміальне ДП: 73,99 грн/л (+1 грн)
KLO (10 березня)
-
Звичайне ДП: 79,09 грн/л (+2,5 грн)
-
Преміальне ДП: 82,19 грн/л (+2,5 грн)
UPG (10 березня)
-
Звичайне ДП: 74,40 грн/л (+2,5 грн)
-
Преміальне ДП: 77,40 грн/л (+2,5 грн)
SOCAR (10 березня)
-
Звичайне ДП: 72,99–75,99 грн/л (+2 грн)
-
Преміальне ДП: 74,99–78,99 грн/л (+2 грн)
AMIC (10 березня)
-
Звичайне ДП: 70,99–72,99 грн/л (+1–3 грн)
-
Преміальне ДП: 73,49–75,49 грн/л (+1–3 грн)