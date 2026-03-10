13:12 | 10.03.2026
ШАНА ГЕРОЯМ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

ДП подорожчало до 82 грн/л: актуальні ціни на популярних АЗС

Redaktor 0 Views Прокоментуй! , , , , , , , , , , , , , , ,

У більшості мереж автозаправних станцій України продовжує зростати вартість дизельного палива.

OKKO та WOG (9 березня)

  • Звичайне ДП: 75,99 грн/л (+2 грн)

  • Преміальне ДП: 78,99 грн/л (+2 грн)

Ціни на бензини та автогаз залишилися без змін.

Ukrnafta (понеділок, 9 березня)

  • Звичайне ДП: 69,99 грн/л (+1 грн)

  • Преміальне ДП: 73,99 грн/л (+1 грн)

KLO (10 березня)

  • Звичайне ДП: 79,09 грн/л (+2,5 грн)

  • Преміальне ДП: 82,19 грн/л (+2,5 грн)

UPG (10 березня)

  • Звичайне ДП: 74,40 грн/л (+2,5 грн)

  • Преміальне ДП: 77,40 грн/л (+2,5 грн)

SOCAR (10 березня)

  • Звичайне ДП: 72,99–75,99 грн/л (+2 грн)

  • Преміальне ДП: 74,99–78,99 грн/л (+2 грн)

AMIC (10 березня)

  • Звичайне ДП: 70,99–72,99 грн/л (+1–3 грн)

  • Преміальне ДП: 73,49–75,49 грн/л (+1–3 грн)

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *