На Кременеччині перевірили умови проживання переселенців у гуртожитках

10 березня представники Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини здійснили моніторингові візити до місць тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб на Кременеччині.

За дорученням Уповноваженого з прав людини Дмитра Лубінця гуртожитки відвідали головні спеціалісти відділу сприяння роботі регіональних представництв Секретаріату Уповноваженого Людмила Біловус, Софія Сапужак та Тетяна Трінька-Яворська.

Моніторинг провели у гуртожитках:

Тернопільського навчально-курсового комбінату;

Кременецького медичного фахового коледжу імені Арсена Річинського;

Кременецького лісотехнічного фахового коледжу.

Перевірка відбувалася з метою оцінки умов проживання внутрішньо переміщених осіб відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України №930, обговорення проблемних питань із мешканцями та адміністрацією, а також перевірки виконання попередніх рекомендацій.

Тернопільський навчально-курсовий комбінат

У гуртожитку проживає 39 внутрішньо переміщених осіб.

За інформацією моніторингової групи, адміністрація повністю виконала рекомендації, надані під час попереднього візиту. Зокрема:

облаштовано побутову кімнату для потреб переселенців;

відремонтовано кухню на четвертому поверсі та забезпечено її меблями й технікою;

вирішено проблему з опаленням у зимовий період;

проведено ремонт у житлових блоках на третьому та четвертому поверхах.

Наразі у гуртожитку тривають ремонтні роботи на п’ятому поверсі. Під час анонімних опитувань мешканці зазначили, що загалом задоволені умовами проживання та не повідомляли про порушення своїх прав.

Кременецький медичний фаховий коледж імені Арсена Річинського

У гуртожитку закладу проживає 28 внутрішньо переміщених осіб, яких розміщено у двох блоках на другому поверсі.

У кожному блоці облаштовано кухню та спільний санвузол. Водночас рекомендації, надані за результатами попереднього моніторингового візиту, виконані частково.

Зокрема, житлові кімнати та один із санвузлів потребують ремонту, заміни сантехніки і часткового оновлення меблів.

Адміністрація коледжу раніше планувала переселити ВПО до відремонтованих блоків на п’ятому поверсі. Однак через те, що серед мешканців багато людей похилого віку, яким складно підніматися сходами, вони відмовилися від переїзду.

Кременецький лісотехнічний фаховий коледж

У гуртожитку №1 у селі Білокриниця наразі проживає 7 внутрішньо переміщених осіб.

Після попереднього моніторингу переселенців переселили з гуртожитку №3 до гуртожитку №1, де створені кращі умови проживання. МТП облаштоване на першому поверсі.

Мешканці забезпечені:

окремими кімнатами з меблями;

спільною кухнею з побутовою технікою;

санвузлом.

Проживання для переселенців є безкоштовним. За словами мешканців, вони задоволені умовами проживання та підтримкою адміністрації навчального закладу.

Під час візитів переселенців також поінформували про діяльність Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та пояснили порядок звернення у разі порушення їхніх прав.

За результатами перевірок буде підготовлено детальний звіт із відповідними рекомендаціями.