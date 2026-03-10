За незаконний вилов 86 раків у Тернопільському ставі чоловік має сплатити понад 117 тисяч гривень

Тернопільський міськрайонний суд задовольнив позов Тернопільської окружної прокуратури щодо стягнення шкоди, завданої навколишньому природному середовищу. Порушник має сплатити 117 304 гривні за незаконний вилов раків.

Йдеться про випадок, який стався у вересні 2022 року на водоймі Тернопільського ставу в межах регіонального ландшафтного парку «Загребелля». Там чоловік незаконно виловлював раків руками, підсвічуючи ліхтариком з мобільного телефону.

У такий спосіб він виловив 86 раків, чим порушив вимоги природоохоронного законодавства та режим території природно-заповідного фонду.

Працівники Державної екологічної інспекції у Тернопільській області склали протокол про адміністративне правопорушення за ст. 91 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

У межах досудового розслідування було проведено судову інженерно-екологічну експертизу, яка встановила розмір завданої шкоди. Збитки, заподіяні природно-заповідному фонду незаконним виловом раків, оцінили у 117 304 гривні.

Оскільки порушник добровільно не відшкодував завдані збитки, прокуратура звернулася до суду. За результатами розгляду справи суд ухвалив рішення стягнути з чоловіка повну суму шкоди.

У Державній екологічній інспекції закликають громадян відповідально ставитися до природних ресурсів та дотримуватися вимог природоохоронного законодавства.