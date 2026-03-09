У Тернополі відновили роботу автобуса №32 до міського кладовища

З 9 березня у Тернополі відновлюється щоденна робота автобуса №32, який курсує за маршрутом «вул. Івана Мазепи – міське кладовище».

Як повідомили у міській раді, автобус здійснюватиме перевезення у робочі дні. Маршрут забезпечує сполучення між житловими районами міста та міським кладовищем.

Ознайомитися з оновленим графіком руху можна на офіційному сайті Тернопільської міської ради.

Крім того, відстежувати рух громадського транспорту в режимі реального часу жителі можуть у мобільному застосунку «е-Тернопіль» у розділі «Де транспорт». Додаток доступний для смартфонів на платформах Android та iOS.