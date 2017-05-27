У Тернополі відбулись «таємні» збори громадян

24 березня відбулись «таємні» збори громадян з метою відкликання місцевих депутатів. Попри порушення низки положень законодавства, ініціативну групу створили. Невідомо, чи прийме такі протоколи ТВК (територіальна виборча комісія).

Ми уже розповідали про те, що робота міської ради блокується через бажання “Свободи” позбавити депутатського мандата трьох членів міськради – Івана Сороколіта, Ігоря Турського та Романа Навроцького. Цього разу вирішили спробувати зробити це відповідно до закону “Про статус депутатів місцевих рад”, не врахувавши важливих вимог. Головував на зборах свободівець Василь Габор.

“Тиша” в пресі

Закон “Про статус депутатів місцевих рад” визначає, що про відкликання депутатів представників ЗМІ слід повідомляти “не пізніш як за два дні до дня проведення зборів виборців, на яких буде розглядатися питання про внесення пропозиції”. Про повідомлення широкого загалу населення пресою було невідомо.

Чи повинен кожен депутат мати передвиборчу програму?

Підстави, на яких відкликається депутат, чітко прописані в законі, а саме: порушення положень Конституції (має бути встановлено судом); пропуск протягом року більше половини пленарних засідань ради або засідань постійної комісії, невиконання ним без поважних причин обов’язків депутата; невідповідність дій його передвиборчій програмі.

Для прикладу, під час розгляду однієї з кандидатур на відкликання до слова запрошували представників громадськості, аби ті висловили свою думку. На сцену вийшов чоловік, який навіть не представився, і сказав: “Ні одне земельне питання без нього не обходиться. Ходять між підприємцями такі слухи”. Власне бачення люди висловили, а от підставою відкликання назвали “невідповідність практичної діяльності депутата місцевої ради основним принципам і положенням його передвиборної програми”.

Звісно, така причина була б ідеальним поясненням, АЛЕ депутати міських рад обираються за списками політичних партій, а наявність у них індивідуальних передвиборних програм законодавством не передбачено. У той же час, невиконання депутатом програми політичної партії, за виборчим списком якої він балотувався, не може бути підставою для його відкликання за народною ініціативою, оскільки в пункті 3 частини першої статті 37 Закону однозначно йдеться про “його”, тобто самого депутата, передвиборну програму.

Навіть бюлетень підписали наступним чином: “Збори виборців по відкликанню місцевої ради за народною ініціативою”. Схоже, що напис друкували поспіхом, бо громадяни явно не збирались позбавляти мандатів абсолютно усіх депутатів ТМР.

Наразі слід очікувати реакцію ТВК. Звісно, вони не можуть ігнорувати подібне порушення важливих норм закону та прийняти пропозицію про створення цієї ініціативної групи. Якою б не була складною процедура відкликання депутатів – вона єдина для всіх, тому відхилення недопустимі.

Автор: Василь Томчишин, координатор Центру громадського контролю «ДІЙ!»в Тернополі.