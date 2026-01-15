Обіцяні генератори не рятують: чому в тернопільських школах та садочках холодно і темно?

Батьки школярів Тернополя скаржаться на проблеми з генераторами та температурою в навчальних закладах

Незважаючи на заяви міської влади про забезпечення освітніх закладів генераторами та паливом для безперебійної роботи під час відключень електроенергії, батьки школярів та вихованців дошкільних закладів у Тернополі висловлюють незадоволення умовами навчання та відсутністю належних умов для дітей.

Ольга Похиляк, начальниця управління освіти і науки Тернопільської міськради, повідомила, що для забезпечення освітнього процесу у разі відключень електроенергії для шкіл та садочків міста передбачено 4 тисячі літрів бензину та 3 тисячі літрів дизельного пального. Проте, згідно з коментарями батьків до заяви Сергія Надала , ситуація в реальності виглядає зовсім інакше.

“23 садочок – холодно!! Централізоване опалення ледь гріє,” – пише один з батьків. Інша мама, Таня Цісецька-Малиш, додає: “Навчання триває, але в класах холодно, діти сидять в куртках, світла нема. 23 школа.”

“Генератор тільки працює, коли діти в бомбосховищі, а температура в класі сьогодні 8 градусів. Темно, зимно. Як по вашому, Сергію Віталійовичу, діти мають вчитися?” – коментує ситуацію батько учня школи №23, Юра Сірий.

Інші батьки зазначають, що генератори в школах, зокрема в 24-й, не використовуються на повну потужність, хоча вони є на території. “Мене цікавить, для чого генератори закупили, якщо їх не включають? У 24 школі темно, кухня не встигає все приготувати, хоча на подвір’ї стоїть потужний генератор. Хоча б для освітлення його використовували, щоб діти не сліпнули”, – запитує Мар’янау .

У 30-му садочку ситуація не краща: “Діти голодні, коли немає світла. Про генератори нечули теж”, – пише Надя Білоус. Батьки також висловлюють занепокоєння з приводу температури в класах, що не відповідає стандартам: “У 11-й школі діти сидять в куртках, температура в класах +9 градусів. Як дітям вчитися, якщо морози ще триватимуть до кінця січня?” – обурюється Світлана Буцкіна.

“Діти в Ліцей 21 вчились при ліхтарях! В столовій холодно, як в морозилці! В коридорах холодно!” – додає ще один батько, Іван. “В ТПШ3 відсутній генератор, дітей забирали сьогодні всі з ліхтарями!” – повідомляє Аліна Кучер.

Відсутність належних умов також порушує питання безпеки та якості освітнього процесу. “Школа для слабочуючих, Лесі Українки, діти сидять у темряві, вчитель включає ліхтарик, щоб виконувати домашнє завдання в групі продовженого дня”, – розповідає Мар’яна Чайківська Шимків.

Попри це, у міській раді запевняють, що ситуація перебуває на контролі. “Ми оперативно реагуємо на потреби закладів освіти і забезпечуємо їх усім необхідним, зокрема паливом для генераторів. Питання забезпечення комфортних умов навчання дітей залишається в пріоритеті”, – заявляють в міськраді.

Тим часом батьки продовжують вказувати на проблеми, що виникають через низькі температури, відсутність стабільного електропостачання та обмежене використання генераторів.