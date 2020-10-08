Чи буде районна лікарня власністю Лановецької громади?

Сьогодні депутати міської ради зібралися на позачергове V пленарне засідання XXXI сесії, щоб розглянути важливе питання, яке постало перед громадою та Лановеччиною в цілому – передачу Лановецької центральної районної лікарні у комунальну власність Лановецької міської ради.

Попри запрошення на обговорення не прийшли ні голова Лановецької районної державної адміністрації Василь Бадищук, ні голова районної ради Руслана Кушнір, ні головний лікар районної лікарні Омелян Гулько.

Оскільки діалогу із керівниками району не відбулося, а усі присутні, в тому числі і депутати районної ради, які прийшли на засідання, підтримали рішення, то ухвалено направити чергове звернення до районної ради щодо передачі із спільної власності територіальних громад сіл та міста Лановецького району до комунальної власності Лановецької міської ради Комунального некомерційного підприємства «Лановецька центральна районна лікарня».

Так, сьогодні питання бути чи не бути районній лікарні у Ланівцях залишилося відкритим, а тому робота у цьому напрямі триватиме.