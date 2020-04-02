Попри карантинні заходи всі пацієнти Тернопільщини з гемодіалізом отримують меддопомогу

В зв’язку з обмеженнями, які введені по 24 квітня щодо заборони регулярних та нерегулярних перевезеннь пасажирів автомобільним транспортом у приміському, міжміському, внутрішньообласному і міжобласному сполученні, хворим, які не мають можливості самостійно добратись до відділень гемодіалізу на час карантину забезпечено довіз до медзакладів, адже такі хворі територіально прив’язані до діалізного центру, де мають отримувати послугу тричі на тиждень. Місцева влада кожного району це забезпечує.

Загалом, на Тернопільщині працюють п’ять діалізних центрів.

«213 пацієнтів в Тернопільській області тричі на тиждень отримують гемодіаліз» – повідомила головний експерт за напрямком «Нефрологія» управління охорони здоров’я Тернопільської ОДА Галина Симко.

«У відділені гемодіалізу, що заходиться в університетській лікарні на сьогодні отримують лікування замісною нирковою терапією 136 пацієнтів, які потребують процедури гемодіалізу» – зазначила у коментарі завідувач відділення гемодіалізу КНП «Тернопільська університетська лікарня» Тернопільської облради Світлана Данилів.