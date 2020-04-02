10:38 | 2.04.2020
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Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

У Тернопільській лікарні перебуває сім дітей з підтвердженим COVID-19

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У Тернопільській міській дитячій лікарні станом на 10 годину 2 квітня на лікуванні перебуває 11 пацієнтів з підтвердженим COVID-19. 7 з них – діти. Про це повідомляє Тернопільський штаб для боротьби з коронавірусом.

2 дитини хворих на COVID-19 з Козови та їх тато, у якого також підтвердили коронавірус.

Восьмирічна дитина із Заліщицького району. У неї підтвердили COVID-19.

Дитина та її мама з Монастириського району.

Двоє дітей 13 і 14 років та їх мама, у яких підтвердили COVID-19 з Монастириського району.

Дитина, якій 1,5 роки, з Кременецького району та її мама. У них підтвердили COVID-19.

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