«Різдвяна зірка» у Байковецькій громаді: більше 94 тисяч гривень для ЗСУ завдяки колядникам

З 26 грудня 2025 року по 11 січня 2026 року в Байковецькій об’єднаній громаді тривала благодійна акція «Різдвяна зірка», яка об’єднала всі села громади для підтримки Збройних Сил України. Акція, яка колись була масштабним різдвяним фестивалем вертепів, цього року мала особливу мету — допомогти нашим захисникам.

Усі села громади активно долучились до акції, і завдяки спільним зусиллям вдалося зібрати значну суму — 94 956 грн, які будуть спрямовані на підтримку військових.

Результати збору коштів по населених пунктах Байковецької громади:

Ступки — 9 600 грн

Чернелів-Руський — 4 000 грн

Ангелівка — 1 000 грн

Стегниківці — 10 000 грн

Романівка — 1 550 грн

Курники — 2 000 грн

Гаї-Шевченківські — 4 000 грн

Охримівці — 2 500 грн

Шляхтинці — 5 000 грн

Романове Село — 13 311 грн

Дубівці — 17 400 грн

Соборне — 9 595 грн

Байківці — 15 000 грн

Завдяки активній участі жителів громади акція принесла вагомий результат. Юлія Турчманович, секретар сільської ради, висловила щиру вдячність усім, хто долучився до цієї важливої справи, зазначивши, що підтримка наших захисників сьогодні є найважливішим обов’язком кожного з нас.

«Різдвяна зірка» ще раз довела: коли громада єдина — добро має силу, а традиції стають надійною підтримкою для наших захисників», — підсумувала вона.

Ця акція стала свідченням того, як традиції можуть стати потужним інструментом для допомоги та єднання громади, особливо у складний час війни.