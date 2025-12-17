Рятувальники Тернопільської громади отримали новий службовий автомобіль

17 грудня офіцерам-рятувальникам територіальної громади міста Тернополя передано сучасний службовий автомобіль. У заході з передачі спецтехніки взяв участь Тернопільський міський голова Сергій Надал.

Під час церемонії очільник громади наголосив, що в умовах воєнного стану діяльність підрозділів ДСНС та офіцерів-рятувальників громади набуває особливої ваги, адже ключовим чинником у запобіганні та реагуванні на надзвичайні ситуації залишається швидкість і ефективність дій.

За його словами, офіцери-рятувальники громади виконують важливу превентивну функцію — першими надають консультаційну та первинну допомогу, проводять заходи з недопущення надзвичайних ситуацій, а також працюють у постійній взаємодії з мешканцями багатоквартирних будинків, закладами дошкільної та загальної середньої освіти, медичними установами та іншими об’єктами соціальної інфраструктури.

Сергій Надал підкреслив, що переданий транспортний засіб є вкрай необхідним для належного виконання цих завдань, оскільки оснащений усім необхідним обладнанням. Автомобіль дозволить офіцерам-рятувальникам не лише надавати консультаційну чи первинну допомогу, а й оперативно залучатися до ліквідації надзвичайних ситуацій.

На завершення міський голова висловив сподівання, що кількість надзвичайних подій буде якомога меншою, водночас наголосивши на впевненості в тому, що у разі потреби рятувальники своєчасно прибудуть на місце події та нададуть необхідну допомогу.

Підтримка з боку міської громади вкотре підтверджує усвідомлення важливості щоденної роботи рятувальників та необхідності зміцнення матеріально-технічної бази підрозділів цивільного захисту задля безпеки мешканців громади.