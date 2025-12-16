Тернополяни продовжують плести маскувальні сітки для військових

У Тернополі на вулиці Торговиця небайдужі містяни плетуть маскувальні сітки для українських воїнів. Такі захисні сітки допомагають військовослужбовцям залишатися непоміченими для ворога та рятують життя на передовій.

Щоб підтримати цю ініціативу, міський голова Тернополя Сергій Надал зустрівся з волонтерами та передав їм два рулони тканини, необхідної для виготовлення нових маскувальних сіток.

Волонтери закликають мешканців громади долучатися до ініціативи з плетіння маскувальних сіток. Спільними зусиллями ми наближаємо перемогу та підтримуємо тих, хто сьогодні бореться за нашу свободу.