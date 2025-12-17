Чортків: за керування без прав чоловікові загрожує до 3 років позбавлення волі

Чоловік, позбавлений права керувати транспортними засобами, знову сів за кермо, проігнорувавши рішення суду. Тепер йому загрожує кримінальна відповідальність.

30-річного жителя Чорткова, який порушив заборону суду, затримали патрульні поліціянти під час патрулювання. Водій автомобіля Skoda був зупинений за порушення правил дорожнього руху. Під час перевірки документів виявилося, що він не мав права керувати автотранспортом, оскільки раніше був позбавлений водійського посвідчення за керування в стані сп’яніння.

За невиконання судового рішення поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 382 Кримінального кодексу України, що передбачає покарання від штрафу до трьох років позбавлення волі.

Слідство триває.