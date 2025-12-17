Трагедія на Чортківщині: чоловік вбив дружину під час сварки, свідками були діти

Чортківський район сколихнула трагедія: 37-річний чоловік вчинив вбивство власної дружини під час конфлікту. Подія сталася вночі в одному з сіл Чортківського району. За даними слідства, під час сварки через ревнощі чоловік вдарив свою 31-річну дружину ножем у груди. Неповнолітні сини, що стали свідками жахливої сцени, були вдома під час нападу.

Молодший син, якому 11 років, зумів викликати швидку допомогу та поліцію. Однак, жінка померла до приїзду медиків. Наразі діти перебувають у бабусі, і їм надається психологічна допомога.

Чоловіка було затримано на місці злочину в порядку ст. 208 КПК України. Вже вирішується питання щодо повідомлення підозри та запобіжного заходу.

Пресслужба Тернопільської обласної прокуратури повідомила, що триває досудове розслідування. За умисне вбивство передбачено покарання від десяти до п’ятнадцяти років або довічне ув’язнення.