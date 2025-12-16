Юні вокалісти з Тернополя тріумфували на міжнародному фестивалі «Таланти зими»

У селищі Сатанів Хмельницької області відбувся ювілейний X Міжнародний двотуровий фестиваль-конкурс мистецтв «Таланти зими». У конкурсній програмі взяли участь обдаровані діти та молодь з різних регіонів України, які представили свої творчі напрацювання у різних мистецьких напрямах.

Високі результати на фестивалі продемонстрували вихованці Центру творчості дітей та юнацтва Тернополя. Зразкова дитяча хорова студія духовної пісні «Фантазія» виборола «Супер гран-прі» у номінації «Вокальне мистецтво» у віковій категорії 11-14 років. Керівником колективу є Тетяна Дмитрук-Тимченко.

Гран-прі фестивалю у номінації «Вокальне мистецтво» серед учасників вікової категорії 13-17 років здобув вокальний дует «Sofi» ЦТДЮ Тернополя. Керівником дуету є Тетяна Дмитрук-Тимченко. Виступ конкурсантів супроводжував народний театр танцю «Посмішка» під керівництвом Лариси та Тимофія Шевілів.

Вітаємо юних виконавців та їх наставницю з перемогами і бажаємо підкорити ще не одну сцену!