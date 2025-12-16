У Тернополі поліцейські вилучили наркотики у молодого чоловіка

Жителі багатоповерхівки по вулиці Клима Савури звернулися до поліції зі скаргою про підозрілого чоловіка, який часто з’являється біля їхнього будинку. Мешканці хвилювалися за свою безпеку, тому поліція оперативно відреагувала на звернення.

Як повідомили у Тернопільському районному управлінні поліції, правоохоронці встановили особу підозрілого — це молодий чоловік, житель обласного центру, 2000 року народження. При поверхневому огляді у нього було виявлено сірникову коробку з зеленою речовиною рослинного походження.

Речовину вилучено і направлено на експертизу. За цим фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 309 Кримінального кодексу України — незаконне зберігання наркотичних речовин.

Слідчі дії тривають, а поліція наголошує на важливості оперативного реагування на звернення громадян.