У Тернополі проведуть безкоштовні різдвяні майстер-класи для дітей і дорослих

Напередодні Різдва у Тернополі запрошують на серію безкоштовних творчих майстер-класів. Упродовж двох днів у місті відбудуться святкові заняття, де учасники зможуть власноруч створити різдвяні прикраси та провести час у творчій атмосфері. Події організовує освітньо-культурний Гончаренко центр.

За словами організаторів, різдвяні майстер-класи — це можливість зробити паузу в передсвятковій метушні, спробувати себе в творчості та підготуватися до свят у спокійному, дружньому колі.

Перший майстер-клас відбудеться у четвер, 18 грудня. Учасники створюватимуть декоративних сніговичків. Заняття триватиме з 13:00 до 15:00. Наступного дня, у п’ятницю, 19 грудня, з 12:00 до 14:00, у центрі проведуть майстер-клас із виготовлення різдвяних підсвічників.

«Ми хотіли зробити прості й доступні події, куди можна прийти без підготовки та спеціальних навичок. Усі матеріали надаємо на місці — від учасників потрібні лише бажання творити та трохи святкового настрою», — зазначають у команді Гончаренко центру Тернопіль.

Організатори додають, що такі заходи особливо важливі напередодні свят, адже дають змогу людям різного віку зібратися разом, поспілкуватися та створити щось власними руками. Майстер-класи розраховані на широку аудиторію та підійдуть як дітям, так і дорослим.

Події відбудуться у приміщенні Гончаренко центру Тернопіль за адресою: вулиця Торговиця, 11, 1-й поверх, бізнес-простір «Збруч». Участь безкоштовна — достатньо заповнити коротку форму за цим посиланням. З усіх питань можна звертатися за номером +38 067 458 85 07.