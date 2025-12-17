Родини ще 16 загиблих від ракетної атаки в Тернополі отримають по 100 тисяч гривень

На черговому засіданні виконавчого комітету міської ради прийнято рішення про надання одноразової грошової допомоги родинам цивільних осіб, які загинули або померли внаслідок ракетної атаки 19 листопада 2025 року.

Згідно із рішенням, грошова допомога буде виплачена за 16 загиблих (померлих) внаслідок ракетної атаки. Відповідно 11 представників родин отримають по 100 000 гривень за кожного загиблого. Загальна сума виплат становить 1 600 000 гривень.

Нагадаємо, що така допомога вже була виплачена родинам 16 загиблих (померлих) внаслідок ракетної атаки.

Одноразова грошова допомога виплачується одному з представників родини цивільної особи, що загинула (померла) внаслідок ракетної атаки 19.11.2025.

Для отримання допомоги один із членів родини має звернутися із заявою на ім’я міського голови та надати необхідні документи:

копію паспорта громадянина України;

копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (або довідку про відмову) заявника;

копію свідоцтва про смерть цивільної особи;

копію виписки із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого (форма 027/0) в разі смерті цивільної особи внаслідок поранень та /або травмувань несумісних із життям під час отримання ним кваліфікованої медичної допомоги;

копії документів, які підтверджують родинний зв’язок;

письмова згода інших представників родини щодо визначення отримувача допомоги;

номер особистого рахунку, відкритого в установі уповноваженого банку.